குளத்தை தூர்வாரிய பொதுமக்கள்... படையெடுத்த அதிகாரிகளால் பரபரப்பு

குளத்தை தூர்வாரும் பணியில் ஈடுபட்ட பொது மக்களுடன் அதிகாரிகளும் கை கோத்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

English summary

People and Tuticorin district administration together involved in dredging the water bodies.