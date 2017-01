விழுப்புரம் கலெக்டர் ஆபிசில் பரபரப்பு.. குடும்பத்தோடு பெண் துப்புரவு பணியாளர் தீக்குளிக்க முயற்சி

விழுப்புரம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் துப்புரவு பணியாளர், குழந்தைகள் உட்பட குடும்பத்துடன் தீக்குளிக்க முயன்றதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Monday, January 9, 2017, 17:40 [IST]

English summary

A cleaning worker tried to set on fire herself including children in Vilupuram collector office. She accused that union president is not giving salary for last three years.