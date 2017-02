மிடாசுக்கு போட்டியாக மெக்டவல்.. சசி குடும்பத்தால் மூடப்பட்ட ஆலை தொழிலாளர்கள் ஓபிஎஸ்ஸுக்கு ஆதரவு

மிடாஸ் மதுபான ஆலைக்கு போட்டியாக திகழ்ந்தது மெக்டவல். இது சசிகலா குடும்பத்தினரால் மிரட்டப்பட்டு மூடப்பட்டதால் அதன் தொழிலாளர்கள் ஓபிஎஸ்ஸுக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

A liquor factory, forced to close by Sasikala family staffs extended their support to OPS.