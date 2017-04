விருதுநகரில் பல் மருத்துவக் கல்லூரி தொடங்கப்படும்: எடப்பாடி பழனிச்சாமி அறிவிப்பு

விருதுநகரில் பல் மருத்துவக் கல்லூரி தொடங்க முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி உத்தரவிட்டுள்ளார்.

English summary

TN Chief Minister Edapaddi S Palaniswami in a statement on Wednesday announced that they had decided to sanction the funds necessary for a new Dental College and Hospital at Virudhunagar