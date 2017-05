வடபழனி தீ விபத்து - பலியான 4 பேர் குடும்பத்தினருக்கு தலா. ரூ. 1லட்சம் நிவாரணம்

வடபழனி அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் ஏற்பட்ட தீவிபத்தில் உயிரிழந்த நால்வருக்கு தலா ஒரு லட்சம் ரூபாய் வழங்க நிதியமைச்சர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

English summary

Tamil Nadu Chief Minister K Palaniswami announced a relief of Rs 1 lakh each to the families of the deceased. He also condoled the deaths and expressed sympathies with their families.