நெடுவாசல் போராட்டத்தை கைவிடுங்கள்... முதல்வர் பழனிச்சாமி வேண்டுகோள்

நெடுவாசல் போராட்டத்தை கைவிட வேண்டும் என்று தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

Story first published: Wednesday, March 1, 2017, 15:05 [IST]

English summary

Edapadi Palanisamy has requested agitators to stop protest at Neduvasal.