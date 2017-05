முதல்வர் பதவி போனாலும் பரவாயில்லை... அசால்ட் எடப்பாடி பழனிச்சாமி - அதிர்ச்சியில் எம்எல்ஏக்கள்

ஆட்சியே கலைந்தாலும் பரவாயில்லை என்று முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி பேசி வருவது அவருக்கு எதிராக குடைச்சல் கொடுக்கும் எம்எல்ஏக்களுக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Edapadi Palanisamy warned MLAs dont care about Chief minister post.

