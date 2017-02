கூவத்தூரில் இருந்து சென்னை வந்தடைந்தார் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி

கூவத்தூரில் எம்.எல்.ஏக்களுடன் ஆலோசனை நடத்திய பின்னர் சென்னை வந்தடைந்தார் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி

English summary

Tamilnadu chief minister K. Palanisamy arrived in chennai after discussion with his party mla in kuvathur