ஓ.பி.எஸ்சின் நிதித்துறையை கைப்பற்றிய எடப்பாடி பழனிச்சாமி! பொதுப்பணித்துறையும் அவருக்குத்தான்

அனுபவம் மிக்க ஜெயலலிதா முதல்வராக பதவி வகித்த காலத்தில் கூட நிதித்துறை ஓ.பன்னீர்செல்வம் வசம்தான் இருந்தது. இப்போது எடப்பாடி பழனிச்சாமியிடம் நிதித்துறை மற்றும் பொதுப் பணித்துறை அமைச்சகங்கள் இருக்கிறது.

English summary

CM Edappadi Palanisamy to hold Finance and PWD ministries too. And this will lead him a stronger CM than O.Pannerselvam.