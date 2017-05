தமிழகத்தில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை.. விரைவில் ஒப்புதல் வழங்குங்கள்.. மோடியிடம் எடப்பாடி கோரிக்கை

தமிழகத்தில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அமைக்க விரைவில் ஒப்புதல் அளிக்க வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடியிடம் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி கோரிக்கை விடுத்தார்.

English summary

Edappadi Palanisamy today met Prime minister Modi in Delhi. After meeting CM says that he demands to solve TN issues and give consent for AIIMS in TN.