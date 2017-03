சவூதியில் உயிரிழந்த மீனவர்களின் உடலை தமிழகம் அனுப்ப நடவடிக்கை கோரி மோடிக்கு எடப்பாடிக்கு கடிதம்

சவூதி அரேபியாவில் உயிரிழந்த நாகர்கோவில் மீனவர்கள் 3 பேரின் உடல்களை தாயகம் கொண்டு வர இந்திய தூதரகங்கள் மூலம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு எழுதியா கடிததத்தில் முதல்வர் எடப்

Story first published: Wednesday, March 22, 2017, 17:27 [IST]

English summary

CM Edappadi Palanisamy writes letter to PM demanding to bring back the bodies of fishermen died in Saudi Arabia.