தங்கமணி-ஓ.பிஎஸ்-நாளை எடப்பாடி...மோடியுடனான சந்திப்புகள்...ஒத்த பைசாவுக்கு பிரயோஜனம் இல்லையே!

டெல்லி சென்று பிரதமரை அடுத்தடுத்து முதல்வர், அமைச்சர்கள், ஓ.பிஎஸ் என போட்டி போட்டுக் கொண்டு பார்த்தாலும் அதனால் ஒரு பிரயோஜனமும் ஏற்பட வில்லை என்று அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

TN Cm, Ex Cm and minister meeting with Prime minister Modi is helding regularly but there is no welfare for tamilnadu with these meetings says political analysers