காஷ்மீரில் உயிரிழந்த 2 ராணுவ வீரர்களின் குடும்பத்துக்கு ரூ. 20 லட்சம் நிதி: அரசு அறிவிப்பு

காஷ்மீர் பனிச்சரிவில் சிக்கி உயிரிழந்த 2 ராணுவ வீரர்களின் குடும்பத்துக்கு தலா ரூ. 20 லட்சம் நிதி உதவி அளிக்கப்படும் என்று முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வம் தெரிவித்துள்ளார்.

Story first published: Saturday, January 28, 2017, 14:03 [IST]

English summary

Tamil Nadu chief minister O.Pannerselvam on saturday gave away ex-gratia of Rs 20 lakh to the kin of each of the 2 army men were killed in Kashmir avalanche on January 25.