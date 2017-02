தமிழ் மொழியை பேணிக்காக்க அனைவரும் பாடுபட வேண்டும்.. முதல்வரின் தாய் மொழி நாள் வாழ்த்து

முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தமிழக மக்களுக்கு தாய் மொழி நாள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Chief minister Edappadi palanisamy greets tamilnadu people for International mother tongue day. He urges all to work to save tamil language.