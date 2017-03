முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமியுடன் அரசு செயலர்கள் ஆலோசனை

தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமியுடன் அரசு செயலர்கள் ஆலோசனை நடத்தி வருகின்றனர்.

English summary

CM Edappadi Palanisamy had a discussion with department Secretaries this morning.