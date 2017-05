அரசியல் சூட்டுக்கு குட்டி பிரேக்.. மலர் ஷோவை தொடங்கி வைக்க ஊட்டி போகும் எடப்பாடியார்!

உதகையில் மலர்கண்காட்சியை தொடக்கி வைக்க முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி நாளை ஊட்டி செல்கிறார்.

English summary

Chief minister Edappadi K Palaniswami gets ready for his turn. Palaniswami will open the 121st edition of the popular event on May 19, while Governor C Vidyasagar Rao will participate in the valedictory function on May 21.