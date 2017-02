முதல்வர் ராஜினாமாவை திரும்பப்பெற முடியும் - உயர்நீதிமன்ற ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி வள்ளிநாயகம்

முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தனது ராஜினாமாவை திரும்பப்பெற முடியும் என உயர்நீதிமன்ற ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி வள்ளிநாயகம் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

CM O.Paneerselvam ca withdraw his resignation letter says former high court judge Vallinayagam. He said if OPS withdraw that He will be continue as CM.