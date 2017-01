காந்தி நினைவுநாள் - ஒபிஎஸ் தலைமையில் ஸ்டாலின் தீண்டாமை ஒழிப்பு உறுதி மொழி ஏற்பு

தேசப்பிதா அண்ணல் மகாத்மா காந்தியின் 69வது நினைவுநாள் இன்று அனுஷ்டிக்கப்படுகிறது. இதனையொட்டி தலைமை செயலகத்தில் முதல்வர் ஓபிஎஸ் தலைமையில் தீண்டாமை ஒழிப்பு உறுதி மொழி ஏற்கப்பட்டது.

English summary

TamilNadu Chief Minister O.Pannerselvam paid tributes to the Father of the Nation Mahatma Gandhi on his 69th death anniversary.