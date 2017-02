தமிழகம் முழுக்க, நீதி கேட்டு நெடும் பயணம் செய்கிறார் ஓ.பி.எஸ்.. செம்மலை அறிவிப்பு

தமிழகம் முழுக்க மக்களை சந்திக்க பன்னீர் செல்வம் பயணம் மேற்கொள்ள உள்ளார். நீதி கேட்டு அவர் பயணிப்பார். நல்லாட்சி மலரும் வரை எங்களின் தர்மயுத்தம் தொடரும் என்றார் செம்மலை.

English summary

CM O.Pannerselvam will travel across Tamilnadu to seek justice from the people.