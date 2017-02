முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வம் பாதுகாப்புக்கு புதிதாக 10 பாடிகார்டுகள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

English summary

Chief Minister O Panneerselvam has been given Bodyguards protection since the clash with Sasikala group has been intensified.