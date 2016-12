ஜெ., படத்தின் முன்னிலையில் பாராலிம்பிக் தங்க மகன் மாரியப்பனுக்கு ரூ.2 கோடி நிதி அளித்த ஓபிஎஸ்

பாராலிம்பிக்கில் தங்கம் வென்ற சேலம் மாரியப்பனுக்கு ரூ.2 கோடி நிதியை தலைமை செயலகத்தில் முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வம் அளித்தார்.

Story first published: Friday, December 23, 2016, 14:58 [IST]

English summary

Tamil Nadu Chief Minister O.Pannerselvam gift for 2 crore for Mariyappan Thangavelu, who won the gold medal in Rio Paralympics.