மக்களின் எண்ணத்தை ஓபிஎஸ் பிரதிபலித்துள்ளார்- பையனூர் பங்களாவை பறிகொடுத்த கங்கை அமரன் பாராட்டு

சசிகலா தரப்பை எதிர்த்த முதல்வர் ஓபிஎஸின் முடிவு துணிச்சலானது என இசையமைப்பாளர் கங்கை அமரன் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Music director Gangai Amaran says CM OPS reflects the thoughts of public. Chief minister O.Paneerselvam has done good job when no one comes to oppose Sasikala.