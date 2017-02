குல தெய்வம் கோவிலில் சசிகலாவிற்கு பூஜை செய்யப்போகும் முதல்வர் பழனிச்சாமி

முதல்வர் பழனிச்சாமி விரைவில் குலதெய்வம் கோவிலுக்கு செல்ல உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. சசிகலா பெயரில் சிறப்பு பூஜை செய்யப்போகிறாராம்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Tamil Nadu chief Minister Edapadi Palanisamy will visit Kuladeivam temple near Salem to offer prayer Sasikala.