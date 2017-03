பழனிச்சாமி முதல்வராக பொறுப்பேற்க மு.க.ஸ்டாலின்தான் காரணமாம்!

தமிழக சட்டசபையில் எதிர்க்கட்சித் தலைவரான மு.க. ஸ்டாலின் முறைதவறி நடந்ததால் எடப்பாடி பழனிச்சாமி முதல்வராக நேர்ந்தது என்று தமிழக பாஜக தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் தெரிவித்தார்.

English summary

Edappadi Palanisamy has been selected as TN CM because of MK Stalin's unruly behaviour in Assembly when floor test was conducted, says Tamilisai Soundararajan.