நாங்களும் சந்திப்போம்ல... மோடியுடன் பழனிச்சாமி சந்திப்பு.. என்ன பேசப் போகிறார் முதல்வர்?

டெல்லி சென்றுள்ள முதல்வர் பழனிச்சாமி இன்று மோடியை சந்தித்து பேச உள்ளார். இதில் ஜனாதிபதி தேர்தல் மற்றும் தமிழகத்தின் கோரிக்கைகள் குறித்து விவாதிக்கப்படும் என்று தெரிகிறது.

English summary

CM Palanisamy will meet PM Modi today and discuss about President election, NEET exam etc.,