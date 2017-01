திருச்சி ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம்: போலீஸ் அதிகாரி மயில்வாகனனுக்கு முதல்வர் ஓபிஎஸ் பாராட்டு

ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தை சரியான முறையில் கையாண்ட திருச்சி துணை ஆணையர் மயில்வாகனனுக்கு முதல்வர் ஓ.பன்னீ்ர்செல்வம் பாராட்டுத் தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Monday, January 30, 2017, 22:16 [IST]

English summary

Tamilnadu chief minister o pannerselvam called DC Trichy Myilvahanan to his office at Secretariat and appreciated him for his outstanding work in Jallikattu agitation.