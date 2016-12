மீனவர்கள் கைது விவகாரம்.. பிரதமருக்கு மீண்டும் ஓ.பி.எஸ்.கடிதம்

இலங்கை கடற்படையால் தமிழக மீனவர்கள் கைது செய்யப்படுவது தொடர்பாக பிரதமர் மோடிக்கு மீண்டும் முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

English summary

Tamilnadu Chief minister O Panneerselvam writes letter to Prime minister Modi regarding to fishermen release