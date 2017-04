குடிநீர் திட்டப் பணிகளுக்கு கூடுதலாக ரூ.100 கோடி ஒதுக்கீடு: எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவு

குடிநீர் திட்டப் பணிகளுக்கு கூடுதலாக ரூ.100 கோடி ஒதுக்கீடு செய்ய முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவிட்டார்.

English summary

Chief minister edappadi palanisamy has Additionally rs 100 crore allocated for water distribution in state