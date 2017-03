மணல் குவாரியா.. "நீட்"டா.. கேள்வி கேட்டால் "எஸ்" ஆகும் சிஎம் முதல் செங்கோட்டையன் வரை!

பிடிக்காத, பதில் சொல்ல முடியாத கேள்வியை கேட்டுவிட்டால் செய்தியாளர் சந்திப்பில் இருந்து எஸ்கேப் ஆவது முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி முதல் கல்வி அமைச்சர் செங்கோட்டையன் வரை வாடிக்கையாகிவிட்டது.

English summary

Chief minister Edapadi Palanisamy and education minister sengottaiyan have escaped from reporters question in press meet.