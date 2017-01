ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் - காவிரி, முல்லை பெரியாறு விவகாரத்தை எழுப்பியதால் பிரச்சனை- ஓபிஎஸ்

ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தில் ஓசாமா பின்லேடன் படத்துடன் சிலர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதற்கான ஆதாரங்கள் சபாநாயகரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளதாக சட்டசபையில் முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வம் கூறியுள்ளார்.

English summary

CM O Panneerselvam has clarified why police acted against Jallikattu protesters in Chennai Marina