தமிழக முதல்வரின் தனிப்பிரிவு செயலர் சாந்தா ஷீலா நாயர் ராஜினாமா

தமிழக முதல்வரின் தனிப்பிரிவு சாந்தா ஷீலா நாயர் ராஜினாமா செய்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன

English summary

Retired IAS officer Shantha Sheela Nair has been resigned her post Officer on Special Duty at the Chief Minister's office.