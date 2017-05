ரூ.5000 லஞ்சம் பெற்றதாக கோவையில் கூட்டுறவு சங்க முதுநிலை ஆய்வாளர் கைது

ரூ.5 ஆயிரம் லஞ்சம் பெற்றதாக கூட்டுறவு சங்கங்களின் முதுநிலை ஆய்வாளர் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டார்.

Co-operative Society Senior officer arrested in kovai for bribe

