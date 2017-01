தடையை மீறி சேவல் சண்டை.. திருச்சியில் பரபரப்பு

தடையை மீறி சேவல் சண்டை திருச்சியில் நடைபெற்றது. ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவான போராட்டங்கள் நடந்து வரும் நிலையில் சேவல் சண்டையையும் நடைபெற்றதால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

English summary

Cock fight held at Uraiyuar at Trichy, still tension prevails in there.