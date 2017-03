வறட்சி எதிரொலி - கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் தேங்காய் விலை கடும் உயர்வு

நாகர்கோவிலில் வறட்சி நிலவு வருவதால் தேங்காய் விலை கடுமையாக உயர்ந்துள்ளது.

English summary

coconut price has raised in Kanniyakumari district due to drought. people are afraiding to buy coconuts due to the rate.