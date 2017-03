காபி வித் எம்எல்ஏக்கள் நிகழ்ச்சிக்கு வராத எம்எல்ஏக்கள்.. காய்ச்சி எடுத்த இளைஞர்கள்

தேர்தல் நேரத்தில் மட்டும் மக்களை சந்தித்தித்து வாக்கு கேட்கும் எம்எல்ஏக்கள் அதன் பிறகு தொகுதி பக்கம் தலை வைத்துக் கூட படுப்பதில்லை. இதனை கேள்வி கேட்கும் வகையில் காபி வித் எம்எல்ஏக்கள் என்ற நிகழ்ச்சியை

English summary

Coffee with MLAs program was held at Valluvar Kottam in Chennai today.