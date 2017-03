கூவத்தூரிலிருந்து தப்பியது குத்தமாய்யா? அருண்குமார் பதவி அம்போன்னு போச்சு.. டிடிவி தினகரன் நடவடிக்க

காஞ்சிபுரம் கூவத்தூரில் அடைத்து வைக்கப்பட்டிருந்து அங்கிருந்து தப்பியோடிய கோவை வடக்கு தொகுதி எம்எல்ஏ-வும் கோவை மாநகர் அதிமுக செயலாளருமான அருண்குமார் கட்சி பொறுப்பில் இருந்து நீக்கப்பட்டார்.

English summary

Coimbatore North MLA Arunkumar has been removed from ADMK Coimbatore District Secretary, orders TTV Dhinakaran.