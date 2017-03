ஓபிஎஸ் அணிக்கு கோவை வடக்கு தொகுதி எம்எல்ஏ அருண்குமார் ஆதரவு

ஓ.பன்னீர்செல்வம் அணிக்கு கோவை வடக்கு தொகுதி எம்எல்ஏ அருண்குமார் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார். அருண்குமாரின் வருகையால் ஓபிஎஸ் அணி ஆதரவு எம்எல்ஏக்களின் எண்ணிக்கையின் 12 ஆக உயர்ந்துள்ளது.

English summary

One more mla name Arunkumar from Coimbatore constituency support to O. Pannerselvam team