கறுப்பர்கள் பேச்சு.. புதுச்சேரி வந்த தருண் விஜய்க்கு மாணவர்கள் கடும் எதிர்ப்பு.. வெளியேறுமாறு கோஷம்

தென்னிந்தியர்களை கருப்பர்கள் என்று பேட்டியொன்றில் கூறியதைக் கண்டித்து தருண்விஜய்க்கு மாணவர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர்.

English summary

Collage students were protests against Tarun Vijay, at Puducherry on today.