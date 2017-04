குடிநீர் பஞ்சம்.. கோக், பெப்சி நிறுவனங்கள் தாமிரபரணியில் நீர் எடுக்க தடை… ஆட்சியர் அதிரடி உத்தரவு

கோக், பெப்சி நிறுவனங்கள் தாமிரபரணியில் இருந்து நீர் எடுக்கக் கூடாது என்று மாவட்ட ஆட்சியர் அதிரடி உத்தரவிட்டுள்ளார்.

English summary

Nellai Collector has banned on water supply to Pepsi, Coke companies till April 30th.