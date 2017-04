கல்லூரி மாணவி துப்பட்டாவில் தூக்கிட்டு தற்கொலை... மரணத்திற்கு காரணம் என்ன? போலீசார் தீவிர விசாரணை

சென்னையைச் சேர்ந்த கல்லூரி மாணவி துப்பட்டாவில் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். அவர் மரணத்திற்கான காரணங்கள் என்ன என்று போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

English summary

A private college student committed suicide by hanging at Rayapuram in Chennai.