மெரினாவில் மூழ்கி கல்லூரி மாணவர் பலி... கடலில் குளித்தபோது பரிதாபம்

சென்னை மெரினா கடலில் குளித்த கல்லூரி மாணவர் அலையில் சிக்கி பலியானார். அவரது உடலை நீச்சல் வீரர்கள் மீட்டுள்ளனர்.

English summary

A new college student Naveeth was taking bath in chennai merina. Naveeth trapped in a huge wave/ now his body recovered by swimmers.