சென்னையில் பரிதாபம்.. போலீசுக்கு பயந்து வேகமாக பைக் ஓட்டிய கல்லூரி மாணவன் பலி!

சென்னையில் வேகமாக பைக் ஓட்டி விபத்தில் சிக்கிய கல்லூரி மாணவன் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Friday, December 23, 2016, 1:33 [IST]

English summary

college student Died Driving Bike Over Speed While Police Chase Him at chennai