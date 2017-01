ஜல்லிக்கட்டுக்குக் குவியும் ஆதரவு.. இன்றும் மதுரை குலுங்கியது.. பேரணியாக படையெடுத்த மாணவர்கள்

ஜல்லிக்கட்டு இந்த ஆண்டு நடத்தியே தீர வேண்டும் என்ற முனைப்போடு இளைஞர்கள், மாணவர்கள் ஒன்றிணைந்து போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றனர். இன்று மதுரையில் கல்லூரி மாணவர்கள் பேரணி நடத்தியுள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 11:07 [IST]

English summary

College Students in Madurai organized rally to lift ban on Jallikkattu today.