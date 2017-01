ஜல்லிக்கட்டு.. புதுக்கோட்டை கல்லூரி மாணவர்கள் போராட்டம்.. பொதுமக்கள் ஆதரவு

ஜல்லிக்கட்டு மீதான தடையை நீக்கக் கோரி புதுக்கோட்டையில் கல்லூரி மாணவர்கள் போராட்டம் நடத்தினார்கள். இவர்களுடன் பொதுமக்களும் கலந்து கொண்டு தங்களது எதிர்ப்பை தெரிவித்தனர்.

English summary

College students staged a protest to lift ban on Jallikattu in Pudukottai.