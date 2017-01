ஜல்லிக்கட்டு… கல்லூரி மாணவர்கள் சாலை மறியல்.. அலங்காநல்லூரில் போக்குவரத்து பாதிப்பு

ஜல்லிக்கட்டு மீதான தடையை நீக்கக் கோரி கல்லூரி மாணவர்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டுள்ளனர். பொங்கலுக்கு இன்னும் 2 நாட்களே உள்ள நிலையில் போராட்டங்கள் தீவிரமடைந்துள்ளன.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

College students staged a road rokho at Thanichiyam in Alanganallur to support Jallikkattu today.