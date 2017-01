மதுரையில மட்டும்தானா.. ஜல்லிக்கட்டு நடத்தக் கோரி சென்னை மாணவர்கள் மனிதச் சங்கிலி

மதுரையில் மையம் கொண்டிருந்த ஜல்லிக்கட்டுப் போராட்டம் பொங்கல் திருவிழா நெருங்க நெருங்க சென்னைக்கு நகர்ந்துள்ளது. ஜல்லிக்கட்டை நடத்தக் கோரி சென்னை நியூ காலேஜ் மாணவர்கள் மனிதச் சங்கிலிப் போராட்டத்தை இன்ற

English summary

The New College students staged human chain protest to lift ban on Jallikattu at Rayapetta in Chennai.