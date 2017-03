கல்லூரி வேன் மீது லாரி மோதிய கோர விபத்து: கர்ப்பிணி பெண் உள்பட 7 மாணவிகள் பலி

கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தக்கலை அருகில் கல்லூரி வேன் மீது லாரி மோதியது. இதில் பலியானோர் எண்ணிக்கை 7 ஆக உயர்ந்துள்ளது.

English summary

seven college students were killed and 6 injured in an accident near Thakkalai in Kanyakumari.