எம்.ஜி.ஆர் போல ரஜினியால் அரசியலில் ஜெயிக்க முடியுமா?

இந்தியா முழவதும் எடுத்துக் கொண்டால், திரையுலகிலும் அரசியலிலும் வெற்றி கண்டவர் என்றால் அது எம்ஜிஆர் மட்டுமே. "There can BE ONLY one" (ஒன்று அல்லது ஒருவர்தான் இருக்க முடியும்) என்பது புகழ்பெற்ற ஆங்கில வசனத்துக்கு சரியான உதாரணம் எம்ஜிஆர்தான்.

English summary

Columnist Paa Krishnan analysis the success of MGR, and raises doubt that Rajnikant’s indecisive stands Columnist Paa Krishnan analysis the success of MGR, a matinée idol as a political leader never defeated. Also raises doubt that Rajnikant’s indecisive stands and his unpopular measures may not bring fruits.