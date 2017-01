பெண் தொடர்பு.. கொலை வழக்கு.. வடிவேலுவின் "கிணற்றை காணோம்" காமெடி நடிகர் படுகொலை...!

நெல்லை மாவட்டம் ஆலங்குளத்தில் முன்னாள் கவுன்சிலர் வெட்டி கொலை செய்யப்பட்டார். இது தொடர்பாக மர்ம கும்பலை போலீசார் தேடிவருகின்றனர்.

Story first published: Wednesday, January 4, 2017, 8:46 [IST]

English summary

In a daring attack, a four member gang chased and hacked to death a indipendent ward councillor and Comedy actor at Alangulam near Tirunelveli.