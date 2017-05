வைரஸைக் கூட விடாத "கலாய்" மன்னர்கள்.. இங்க பாருங்க கூத்தை!

அக்கவுண்ட்டுகள் எப்படி ஹேக் செய்யப்படுகிறது என கலாய் கம் காமெடி வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகியுள்ளது.

Story first published: Tuesday, May 16, 2017, 15:15 [IST]

English summary

Hackers are hacked computers around the world. In this case, comedy video has been released on social networks as to how computers are hacked.